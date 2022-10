الأخضر يواجه عزام التنزاني الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يواجه فريق الأخضر الأحد المقبل فريق عزام يونايتد التنزاني بملعب بنينا ضمن ذهاب الدور الاثنين والثلاثين من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فريق الأخضر باشر تدريباته بمدينة بنغازي بقيادة المدرب التونسي سمير شمام الذي سيرفع من وتيرة التدريبات بخوض تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية سعيا منه للخروج بنتيجة تريح أخضر البيضاء قبل خوض مباراة الإياب التي ستلعب في السادس عشر من الشهر الجاري بملعب عزام يونايتد.

