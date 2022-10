إطلاق الأغنية الرسمية الرابعة لبطولة كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح الأغنية الرسمية الرابعة لكأس العالم FIFA قطر 2022، قناديل السماء (Light The Sky) ضمن الألبوم الغنائي للبطولة، بمشاركة أربعة من أشهر الفنانات في العالم العربي، الفنانة الإماراتية بلقيس، والنجمة المغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة لكاتبة الأغاني وحاصدة الجوائز منال المغربية.



كما احتفى فيديو الأغنية الرائع بالحكام السيدات اللواتي سيشاركن في إدارة مباريات مونديال قطر 2022، في النسخة الأولى من البطولة التي تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث ستتولى كل الفرنسية ستيفاني فرابارت، والراوندية سليمة موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إدارة عدد من المباريات، فيما تشارك البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة للأمريكية كاثرين نيسبيت كمساعدات للحكام وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية.

وتعتبر أغنية قناديل السماء الأغنية الرسمية الرابعة لكأس العالم بعد الأغنية الرسمية الأولى هيا هيا (نحن أفضل معا)، والأغنية الثانية أرحبو، والثالثة العالم ملك يديك، فيما سيصدر مزيد من الأغاني قبيل انطلاق البطولة في 20 نوفمبر المقبل.

وفي إطار استراتيجية FIFA Sound، يجمع لألبوم الغنائي للبطولة بين الفنانين والمشجعين واللاعبين في تجربة فريدة من نوعها لمشاركة شغفهم من خلال المزج بين الموسيقى باعتبارها لغة عالمية وكرة القدم اللعبة التي تحظى بشعبية واسعة في العالم.

وتعليقا على إطلاق الأغنية الرسمية الرابعة للمونديال قال السيد نادر خياط، المعروف بـ “ريدوان”، المدير التنفيذي للترفيه الإبداعي في الفيفا: “تدعونا أغنية قناديل السماء إلى الغناء معا إن كنا حقا متحدين، وتحيي روح الاحتفال الجماعي ببطولة كأس العالم، كما أنها رسالة محفزة لتقديم بطولة رفيعة المستوى. وترجع جذور هذه الأغنية إلى الشرق الأوسط، وتبرز أول حكام من السيدات يشاركن في كأس العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيصل صداها إلى عشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء ومن كافة الأعمار”.

من جانبها، قالت الفنانة بلقيس: “إنها أغنية مذهلة، فهي تمثل كل ما هو إيجابي في أول نسخة من البطولة تقام في الشرق الأوسط، في حدث سيجمع الشعوب من مختلف دول العالم، وقد أظهرنا من خلال أغنية قناديل السماء كيف يمكننا التعاون في سبيل خلق تجربة لا تنسى”.



فيما قالت الفنانة رحمة رياض: “لطالما حلمت بإصدار أغنية ذات معنى كبير، وقد تحقق لي ذلك، وآمل أن تتحقق أحلام غيري أيضا بفضل بطولة كأس العالم التي من الرائع أن نراها في الشرق الأوسط، فأنا أتطلع بشغف إلى اكتشاف العالم لوطننا العربي”.



أما نورة فتحي فقالت: “شاهدت بأم عيني في جميع أنحاء العالم أن لغة كرة القدم لا تختلف عن لغة الموسيقى، فلكلاهما جمهور شغوف. وقد تشرفت بالتعاون مع سيدات شغوفات وموهوبات لإصدار الأغنية الرسمية الرابعة للبطولة الذي يحتفي بأصولنا كما يحتفي بمشاعر الحماس والتشويق لانطلاق كأس العالم”.



وأضافت منال: “تحمل أغنية قناديل السماء رسالة ملهمة حول الأمل والعمل الجماعي وقوة النساء وإبداعهن وعزمهن ، كما أنها تحتفي بانطلاق أول نسخة من كأس العالم في منطقتنا، وسنشارك هذه الصفات الملهمة مع العالم بأسره من خلال هذا المهرجان الكروي المميز الذي ينطلق على أرض قطر”.



