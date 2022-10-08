النصر يعود بنقطة من ملعب كيغالي الرواندي

كيغالي 08 أكتوبر 2022 (وال)- تعادل فريق النصر ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أمام مضيفه كيجالي الرواندي، بدوف أهداف على أرضية ملعب هوايي بالعاصمة الرواندية، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

هذا واستطاع فريق النصر مجاراة خصمه في الشوط الأول عبر إيقاف هجمات خصمه الذي يعتمد على سرعة لاعبيه، ومنعه من تسجيل الأهداف.

وكان الحارس النصر أصيل المقصبي، هو منقذ فريقه بمنع تسجيل هدفين محققين في طيلة دقائق المباراة، كما نجح الفريق في امتصاص حماس منافسه وإقتلاع نقطة ثمينة من ملعب خصمه كيغالي الرواندي.

اللقاء العودة ستكون على أرضية ملعب شهداء بنينا في 16 أكتوبر الحالي. (وال) ر ت

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