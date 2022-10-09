الأخضر يتفوق بثلاثية على عزام التنزاني في كأس الكونفدرالية

بنغازي 08 أكتوبر 2022 (وال)- تفوق فريق الأخضر مساء اليوم السبت، على ضيفه عزام التنزاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، على أرضية ملعب شهداء بنينا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هذا وتمكن أبناء المدرب التونسي سمير شمام، من افتتاح شريط الأهداف بأقدام صهيب بن سليمان من علامة الجزاء في الدقيقة 11، وهدف عكسي عن طريق مانياما مدافع عزام في الدقيقة 37، وعامر التاورغي في الدقيقة 44، كما أضاف الأخضر ركلة جزاء في الدقيقة 88 أضاعها مهاجمه سالم المسلاتي، بعدما تصدى لها حارس مرمى عزام.

الأخضر سيضرب موعد العودة على أرضية ملعب عزام بتنزانيا في 16 أكتوبر الجاري. (وال) ر ت

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