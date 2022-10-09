الأخضر يضرب عزام التنزاني بثلاثية ويضع قدما بالدور الـ16 بكأس الكونفدرالية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

بثلاثية نظيفة حقق فريق الأخضر، اليوم السبت، فوزا مهمًا على ضيفه عزام التنزاني في ذهاب دور الـ32 (التمهيدي) بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز، في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، وضع ممثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي قدمًا في دور الـ16، حيث يحتاج الفريق التنزاني إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة على الأقل لبلوغ الدور التالي.

وسجل ثلاثية الأخضر صهيب بن سليمان من علامة الجزاء، في الدقيقة 11، ومانياما مدافع عزام (هدف عكسي) في الدقيقة 37، وعامر التاورغي في الدقيقة 44.

وسيلتقي الفريقان إيابا في ملعب عزام يوم 16 أكتوبر الجاري.

وفي الدقيقة 10 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الأخضر، نفذها صهيب بن سليمان مسجلا الهدف الأول في شباك عزام في الدقيقة 11.

واستطاع الأخضر إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 37 بهدف عكسي سجله المدافع مانياما بالخطأ في مرمى فريقه، ليواصل بعدها الأخضر تعزيز النتيجة بهدف ثالث جاء عن طريق مهاجمه عامر التاورغي في الدقيقة 44.

وسنحت له فرصة تسجيل هدف رابع عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 لكن حارس مرمى عزام تمكن من صدها إثر تسديدة من اللاعب سالم المسلاتي.