افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الشفيع الجويفي ” ملعب بن زيدون لكرة القدم بمنطقة الحرشة وآخر بنادي الوطن بمنطقة أبو عيسى ببلدية الزاوية الغرب.

وقام وزير الرياضة بزيارة الأندية التابعة لمكتب الرياضة بالزاوية رفقة وكيل الوزارة لشؤون الأندية ” جمال أبونوارة ” ومدير مكتب المشروعات بالوزارة ” محمد المجدوبي ” وعلى هامش الافتتاح تمت زيارة أندية بن زيدون والانتفاضة بالمطرد ونادي الطفل والعائلة بمدينة الزاوية حيث تمت متابعة مراحل تنفيذ المشاريع والمنشآت المنجزة والنشاطات الرياضية والاحتياجات الخاصة بكل نادي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post وزير الرياضة يفتتح ملعبين لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار