اخبار الرياضة

وزير الرياضة يفتتح ملعبين لكرة القدم

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الشفيع الجويفي ” ملعب بن زيدون لكرة القدم بمنطقة الحرشة وآخر بنادي الوطن بمنطقة أبو عيسى ببلدية الزاوية الغرب.

وقام وزير الرياضة بزيارة الأندية التابعة لمكتب الرياضة بالزاوية رفقة وكيل الوزارة لشؤون الأندية ” جمال أبونوارة ” ومدير مكتب المشروعات بالوزارة ” محمد المجدوبي ” وعلى هامش الافتتاح تمت زيارة أندية بن زيدون والانتفاضة بالمطرد ونادي الطفل والعائلة بمدينة الزاوية حيث تمت متابعة مراحل تنفيذ المشاريع والمنشآت المنجزة والنشاطات الرياضية والاحتياجات الخاصة بكل نادي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post وزير الرياضة يفتتح ملعبين لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك