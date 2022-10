الاتحاد يستعد بتونس استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز

باشر فريق الاتحاد تدريباته بمعسكره التحضيري بتونس استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

فريق الاتحاد باشر تدريباته بقيادة مدربه الوطني أسامة الحمادي الذي سيسعى في المعسكر التحضيري برفع ومن وتيرة التدريبات بخوض حصص تدريبة على فترتين صباحية ومسائية ومن المنتظر أن يخوض الفريق بعض المباريات الودية سيقف من خلالها الحمادي على وضع التشكيلة الأساسية قبل انطلاق منافسات الدور الذي حدد تاريخ انطلاقه في 19 من الشهر الجاري .

