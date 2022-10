شباب الجبل يتعاقد مع اللاعب محمد بلاش

عزز نادي شباب الجبل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد بلاش استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز .

إدارة نادي شباب الجبل تعاقدت مع محمد بلاش الذي يشغل مركز الهجوم بصفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع جاره فريق الصداقة ليكون المهاجم الجديد في صفوف شباب الجبل ضمن خيارات المدرب المهدي أبوشاح الذي يشرف على تدريب الشباب في منافسات الدوري الممتاز الذي يفتتح منافساتها بمواجهة

فريق التحدي.

