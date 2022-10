تنطلق يوم غدا الاثنين بطولة مصراتة السلام لفروسية قفز الحواجز في نسختها الثانية والتي ستستمر لمدة 4 أيام.

وستقام البطولة بمشاركة أكثر من 150 فارسا من مختلف المدن الليبية بتنظيم مكتب الرياضة بمصراتة تحت إشراف الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الوسطى، وبمتابعة مباشرة من الاتحاد الليبي للفروسية.

وسيحتضن مضمار مدرسة شهداء مصراتة للفروسية البطولة، التي ستشهد مشاركة نخبة من الفرسان المميزين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاثنين انطلاق بطولة مصراتة السلام للفروسية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار