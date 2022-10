انظمت ليبيا لعضوية الاتحاد الدولي للتايكواندو (ITF) وذلك على هامش بطولة العالم التي أقيمت بسلوفينيا.

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتايكواندو ITF والتي نعقدت بحضور 130 دولة وقد تم التصويت بالموافقة على ذلك بعدد الأصوات 115 بنعم وبينما اعترض خمسة أعضاء وعشرة امتنعوا عن التصويت وبهذا تم اعتماد ليبيا عضوا بالاتحاد الدولي اللعبة .

