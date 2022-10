الهلال يجدد تعاقده مع اللاعب فيصل البدري

جددت إدارة نادي الهلال تعاقدها مع قائد الفريق الأول لكرة القدم فيصل البدري استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

إدارة نادي الهلال التي تسعى للمحافظة على ركائز الفريق في الموسم الماضي مع تدعيمي الفريق ببعض النواقص الذي يحتاجها المدرب التونسي أنس الباز التي يشرف على قيادة الفريق في منافسات الدوري الممتاز الذي سيقص شريطها أزرق بمدينة بنغازي بمواجهة فريق دارنس في الأسبوع الأول ضمن مباريات فرق المجموعة الأولى

