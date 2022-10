“13”من أكتوبر موعد لإجراء مباريات الدور 16 من كأس ليبيا

حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الثالث عشر من الشهر الجاري موعدا لإجراء المبارايتن المتبقيتن من الدور الستة عشر لحساب منافسات كأس ليبيا لكرة القدم

المباراتان المتبقيتان من الدور الستة عشر ستلعب في نفس التوقيت حيث ستجمع في المباراة الأولى فريق الأهلي بنغازي بفريق الشباب الجبل بملعب أجدابيا وفي المباراة الثانية يواجه فريق السويحلي فريق الخمس بملعب أبوسليم .

هذا وقد حل فريق شباب الجبل بدلا من فريق بنغازي الجديدة المنسحب من الدور الستة عشر وحل فريق الخمس بدلا من الهلال سبها الذي انسحب هو الآخر من نفس الدور .

ويشار إلى أن لجنة المسابقات استندت على اللائحة التي تنص على أن في حال انسحاب فريق من مسابقة الكأس يحل مكانه الفريق الذي تم إقصاؤه من قبل المنسحب .

