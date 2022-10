الكاف يسمح بدخول خمسة آلاف مشجع في مباراة الأهلي والمريخ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السّماح بدخول خمسة آلافِ مشجعٍ من أنصارِ الأهلي طرابلس في لقائه ضد المرّيخِ السوداني بملعبِ بنينا في إيابِ دورِ الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا

الصفحة الرسميّة لممثّل ليبيا في دوري الأبطالِ أعلنت مراسلةَ الكاف وسماحه بدخول خمسة آلاف مشجعٍ في المباراة المقررة السبت القادم في المباراة التي يدخلُها الأهلي طامعا في تعويض خسارته ذهابا بهدفين نظيفين لضمانِ مكانٍ في دورِ المجموعات

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

