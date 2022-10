حقق الأخضر فوزا عريضا على ضيفه عزام يونايتد التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من كأس الكونفدرالية الأفريقية

بفوزالأخضر في ملعب بنينا سيسافر ممثل ليبيا إلى تنزانيا بأفضلية وحظوظ وفيرة في لقاء العودة لإكمال المهمة وضمان التأهل لدور الاثنين والثلاثين من المسابقة

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يفوز على عزام بثلاثية نظيفة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار