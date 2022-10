عاد فريق النصر بتعادلٍ ثمينٍ من ملعبِ مستضيفِهِ كيغالي الرواندي في ذهابِ دورِ الاثنين والثلاثين الأولِ من كأسِ الكونفدراليةِ الأفريقية

ممثلُ ليبيا حافظَ على نظافةِ شِباكهِ وكان قريبًا من العودةِ بالنقاطِ الثلاثِ في نهايةِ اللقاءِ ليعودَ إلى بنغازي بحظوظٍ وفيرةٍ في بلوغِ الدورِ القادمِ خاصةً وأنَّ لقاءَ العودةِ سيكونُ في ملعبِ بنينا بحضورِ الجمهور

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يعود من رواندا بتعادل ثمين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار