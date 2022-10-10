قرار رئيس الاتحاد الليبي العام للكاراتيه بشأن تكليف مدير تنفيذي

طرابلس 10 أكتوبر 2022 (وال) -أصدر رئيس الاتحاد الليبي العام للكاراتيه مهندس جمال الرعيض، قرار (26) السنة 2022، بشأن تكليف عبدالله محمد الكيلاني، مديرا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي العام للكاراتيه.

وتتلخص مهامه في متابعة نشاطات الاتحادات الفرعية، وإحالة التقارير الدورية، ومتابعة نشاطات اللجان العليا، والإشراف مع المدير الفني على سير عمل خطة البرامج الفني للاتحاد العام، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره والتقيد بتنفيذه.(وال طرابلس) ر ع / س خ.

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