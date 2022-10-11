أول بطولة للمنطقة الجنوبية.. اتحاد القوة البدنية يُحدد موعد انطلاق البطولات المحلية 2023

أخبار ليبيا 24

وضع الاتحاد الليبي العام للقوة البدنية جدول البطولات المحلية للعام المقبل 2023، حيث قرر أن تكون انطلاقة بطولات المناطق للعام المقبل مع مطلع شهر فبراير.

جاء ذلك في الاجتماع العادي الثالث لسنة 2022 للاتحاد الليبي العام للقوة البدنية ومكتبه التنفيذي الذي عقد اليوم الاثنين.

وقرر اتحاد القوة البدنية أن تكون بطولة المنطقة الغربية في طرابلس، في حين تكون بطولة المنطقة الشرقية في مدينة إجدابيا مبدائياً.

كما قرر اتحاد القوة البدنية إطلاق أول بطولة للمنطقة الجنوبية تكون في مدينة سبها، ويأتي ذلك في إطار نشر اللعبة في مدن ومناطق جنوب البلاد.

وبحسب الاجتماع سيكون موعد بطولة ليبيا للقوة البدنية مطلع شهر مارس 2023 بمدينة سرت.

في حين لم يحدد اتحاد القوة البدنية موعد تنظيم بطولة محمد مخلوف الدولية وباقي البطولات المحلية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وأكد اتحاد القوة البدنية أنه سيشارك في انتخابات الاتحاد الإفريقي والتي ستعقد في جنوب إفريقيا في شهر مارس من العام المقبل 2023.