افتتاح مركز جديد لخدمات بطاقة هيا لجمهور كأس العالم قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن افتتاح مركز جديد لخدمات بطاقة هيا، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لتقديم المساعدة لجمهور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر المقبل.

ويقدم مركز خدمات هيا الجديد دعما مباشرا للمشجعين من خلال فريق عمل متخصص يتولى الإجابة على استفساراتهم المتعلقة ببطاقة هيا، إضافة إلى خدمة طباعة بطاقات هيا، علما بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع، حيث يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيا الرقمية.

ويستقبل المركز الجديد المشجعين من السبت إلى الخميس، من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وفي أيام الجمعة من الثانية ظهرا إلى العاشرة مساء، حتى 23 ديسمبر المقبل، لينضم إلى مركز خدمات هيا الذي أعلن عن افتتاحه في صالة علي بن حمد العطية، نهاية الشهر الماضي.

وقال السيد سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة هيا باللجنة العليا للمشاريع والإرث: “تتطلع فرق العمل لدينا إلى تقديم الدعم الكامل للمشجعين في كل من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في منطقة الخليج الغربي، وصالة علي بن حمد العطية بالقرب من نادي السد الرياضي، لضمان تجربة سلسة للجميع مع بطاقة هيا.”

يشار إلى أن بطاقة هيا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد البطاقة بمثابة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها، والذين سيصلهم عبر البريد الإلكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة هيا.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال منصة هيا، أو عبر تطبيق هيا إلى قطر ‘Hayya to Qatar 2022’ على الهواتف الذكية، والمتوفر في متاجر أبل وجوجل بلاي وهواوي، ويشترط أن يكون لدى المشجع رقم تذكرة صالحة، كما ينبغي تحميل بياناته الشخصية وصورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمكان الإقامة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم سلسلة من الندوات عبر تقنية الاتصال المرئي، تتناول كافة التفاصيل المطلوبة لتقديم الطلبات، والحصول على بطاقة هيا. ويتوفر عبر هذا (الرابط) مزيد من المعلومات عن هذه الندوات.

المصدر | Qatar2022.ga

