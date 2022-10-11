ودياً..الصقور ودارنس يتعادلان بملعب طبرق 

أخبارليبيا24- خاص

تعادل فريق الصقور ودارنس اليوم الثلاثاء في لقاء ودي بملعب الصقور بمدينة طبرق وذلك استعداداً للدوري الممتاز الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر الجاري.

بادر دارنس بالتسجيل عند الدقيقة 38 في الشوط الأول عن طريق اللاعب رويد بن حامد وعادل الصقور في نهاية الشوط الأول عن طريق النيجيري ايزي.

يشرف على تدريب فريق الصقور المدرب الوطني صالح رحيل ويشرف على تدريب فريق دارنس المصري مصطفى مرعي.

أدار اللقاء الحكم محمد عبدالله وساعده كل من عثمان بلل واعبيد الجازوي وراقب اللقاء محمد النيبو.

ويأتي اللقاء الودي استعدادا لبداية انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم حيث صعد الصقور لهذا الدوري هذا العام بعد غياب لأكثر من 10 سنوات.