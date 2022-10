فاز منتخبنا الوطني للعبة الكيوكوشنكاي بمجموع 35 قلادة ببطولة أفريقيا وبطولة العالم للأندية، التي أقيمت بتونس.

وحل منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي ثالثا في الترتيب العام بالبطولة الأفريقية بالبطولة العالم حيث حصل منتتخبنا على 18 قلادة ملونة، في البطولة الأفريقية و15 قلادة في بطولة العالم.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي يتوج بـ35 قلادة ببطولة أفريقيا والعالم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار