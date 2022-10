وسائل مواصلات متنوعة تسھّل حركة المشجعین خلال المونديال

أعلن منظمو كأس العالم FIFA قطر 2022، عن مجموعة من الإجراءات لإدارة وتنظیم عملیة النقل خلال البطولة، لضمان تجربة سلسة لجمھور الموندیال، في ضوء التوقعات بتوافد مئات الآلاف من المشجعین من أنحاء العالم، لحضور فعالیات النسخة الأولى من موندیال كرة القدم في العالم

العربي والشرق الأوسط، من 20 نوفمبر إلى 18 دیسمبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الیوم بالدوحة، حضره ممثلون عن اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، ووزارة الداخلیة، ووزارة المواصلات، وشركة سكك الحدید القطریة )الریل(، وشركة مواصلات، وھیئة الأشغال العامة، حیث جرى استعراض تفاصیل حول خیارات التنقل المتنوعة المتاحة للمشجعین خلال فترة الموندیال، والإجراءات الخاصة بكل منھا، ودعوة الجمھور للتعرف على ھذه الخیارات لضمان تجربة تنقل سھلة خلال

فترة البطولة.

وتطرق المؤتمر إلى خیارات النقل والمواصلات المتوفرة لخدمة المشجعین القادمین إلى قطر عبر مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي؛ بما في ذلك الحافلات، ومترو الدوحة، وسیارات الأجرة، إضافة إلى طلب سیارات الأجرة عبر التطبیقات الذكیة، وستعمل حافلات النقل السریع من كلا المطارین لمساعدة الجمھور في الوصول إلى أماكن إقامتھم، وإلى مناطق الجذب السیاحي في وسط الدوحة

وحول تنقل المشجعین في أیام المباریات؛ أوصى منظمو البطولة سكان قطر باستخدام مركباتھم الخاصة للوصول إلى مواقع البطولة، متى ما كان ذلك ممكناً، مع دعوة زوار البلاد خلال البطولة إلى استخدام مترو الدوحة والحافلات العامة، حیث سیجري تشغیل خدمات الحافلات المباشرة إلى الاستادات من خمسة مواقع في

أنحاء الدوحة، وأماكن الإقامة الرئیسیة.

وتتوفر إرشادات التنقل الخاصة بكل استاد عبر ھذا )الرابط(، كما یمكن الاطلاع على إرشادات حول حركة التنقل الیومیة في قطر خلال البطولة من خلال زیارة ھذا )الرابط(، وعلى مزید من التفاصیل حول خیارات التنقل المختلفة خلال البطولة من خلال ھذا )الرابط(، وحول ساعات عمل المواصلات العامة، والتي سیجري

تمدیدھا خلال البطولة، یمكن زیارة ھذا )الرابط(. وتناول المؤتمر الصحفي حركة النقل في منطقة وسط الدوحة؛ حیث سیخصص شارع الكورنیش للمشاة بدایة

من 1 نوفمبر، استعداداً لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة لجماھیر البطولة.

ویوصى المشجعون باستخدام وسائل النقل العام لحضور فعالیات الكورنیش أو مھرجان الفیفا للمشجعین، الذي سیقام في حدیقة البدع. انقر )ھنا( للحصول على تفاصیل حول محطات مترو الدوحة القریبة ومسارات الحافلات ومواقع إنزال ركاب سیارات الأجرة، وسیجري تشغیل خدمات حافلات النقل المخصصة لیتمكن

المشجعون من التنقل بین المواقع الترفیھیة.

وبدأت حافلات النقل المجانیة عملیاتھا في نقل الركاب بین محطة مترو سوق واقف وحدیقة البدع، ویستطیع المشجعون الاستفادة من ھذه الخدمة للوصول إلى مواقع مختلفة عبر الطریقین الدائري الثاني والثالث، كما أنھا تربط أماكن الإقامة بمناطق الفعالیات. ویتوفر على موقع مواصلات جداول المواعید ومسارات الحافلات.

وتطرّق المؤتمر إلى نظام إدارة لوحات المركبات، والذي سیجري تنفیذه في منطقة وسط الدوحة، من 1 نوفمبر، في المنطقة الممتدة من شارع الخفجي شمالاً إلى الدائري الثالث غرباً وجنوباً، وشارع الكورنیش شرقاً.

وفي ضوء ھذه الخطة، التي یجري اختبارھا حالیاً في أیام الجمعة من الساعة الثالثة إلى الثامنة مساءً حتى یوم 28 أكتوبر؛ سیتم تحویل مسار المركبات التي تحمل لوحات النقل العام ولوحات النقل الخاص )السوداء( بعیداً عن منطقة وسط الدوحة. ومن المقرر تطبیق ھذا النظام خلال فترة البطولة یومیاً.

ویستثنى من ھذا الإجراء الأشخاص الذین یمتلكون سیارة واحدة فقط، إضافة إلى مركبات النقل العام وسیارات خدمات الطوارئ. مع فرض مخالفات على المركبات التي ستتنقل في منطقة وسط الدوحة، دون استیفاء معاییر الاستثناء.

وتحدث المشاركون في المؤتمر عن تسھیل الوصول والحركة لذوي الإعاقة، انطلاقاً من حرص منظمي كأس العالم على استضافة نسخة من الموندیال تلائم احتیاجات الجمیع، تمتاز بالوصول المیُسّر للمشجعین من ذوي الإعاقة. ویمكن الاطلاع على مزید من المعلومات حول سھولة الوصول والحركة في مترو الدوحة والحافلات وسیارات الأجرة، عبر ھذا )الرابط(، إضافة إلى تفاصیل أوفى عن سھولة التنقل والحركة في قطر لذوي الإعاقة، من خلال ھذا )الرابط(، كما یعرض ھذا )الرابط( معلومات أكثر حول خیارات التنقل المختلفة في قطر.

وتناول المؤتمر الصحفي تخصیص مسار لاستخدام الحافلات وسیارات الأجرة على الطریق الدائري الأول، حیث یحظر على فئات المركبات الأخرى استخدامھ، وسیجري تغریم المركبات غیر المصرح لھا في حال استخدام ھذا المسار، على أن یتاح المرور على ھذا المسار لجمیع مستخدمي الطریق من الساعة الثانیة فجراً إلى الثامنة صباحاً، حتى موعد بدایة البطولة، ومن المقرر تخصیص المسار للحافلات وسیارات الأجرة فقط طوال الیوم خلال فترة الموندیال.

وسیجري إعادة تنظیم دخول وخروج المركبات حول استادات الثمامة وخلیفة الدولي ولوسیل والجنوب، ویوصى سكان المناطق المحیطة بھذه الاستادات باستخدام طرق بدیلة.

وفیما یتعلق بالمشجعین القادمین إلى قطر براً؛ أشار المشاركون في المؤتمر إلى أن الجھات المختصة ستعلن في وقت لاحق عن تفاصیل الدخول عبر معبر أبو سمرة البري.

