يواصل منتخبنا الوطني للشباب تحضيراته بمدينة بنغازي استعدادا لخوض منافسات تصفيات كأس أفريقيا المقامة بنظام بطولة مصغرة بمصر في الثامن عشر من الشهر الحالي

تدريبات المنتخب الوطني للشباب الذي يقودها المدرب الوطني عياد القاضي على فترتين صباحية ومسائية

والذي يسعى فيها لتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى مصر وخوض تصفيات كأس أفريقيا التي ستقام بمدينة السويس المصرية في الثامن عشر من الشهر الجاري بمشاركة منتخبات شمال أفريقيا وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا

هذا ويشار إلى أنه سيتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس أفريقيا التي ستقام بمصر في الثامن عشر من شهر فبراير عام ألفين و ثلاثة وعشرين.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الشباب يواصل تحضيراته لتصفيات بطولة أفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار