توج فريق النصر لكرة السلة بكأس ليبيا تحت سن العشرين عاما بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الشباب بنتيجة 75 نقطة مقابل 65

النصر وبعد فوزه بمسابقة كأس ليبيا لكرة السلة لفئة الشباب قد أضاف لقبه الثاني هذا الموسم بعد تتويجه الجمعة بلقب بطولة ليبيا على حساب الخصم نفسه فريق الشباب .

