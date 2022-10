فاز فريق الهلال وديا على فريق المحلة 2-1 ضمن معسكره التحضيري بمدينة طرابلس استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

فريق الهلال الذي اختار خوض معسكر تحضيري بمدينة طرابلس بقيادة مدربه التونسي أنس الباز والذي من المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات تحضيرية لرفع من نسق رتم لاعبي الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في 19 من الشهر الجاري .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

