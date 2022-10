اتحاد كرة القدم يحدد فترة تسجيل لاعبي فرق الدرجة الأولى

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الفترة الأولى والثانية لتسجيل لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي ألفين واثنين وعشرين و ألفين وثلاثة وعشرين

اتحاد الكرة حدد 9 من الشهر الجاري موعدا للفترة الأولى لتسجيل لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى والتي ستستمر حتى 24 من شهر نوفمبر المقبل . بينما حدد الأول من شهر فبراير المقبل موعدا للبدء في تسجيل انتقالات اللاعبين للفترة الثانية والتي تنتهي حتى 28 من الشهر نفسه

