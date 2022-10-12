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اتحاد كرة القدم يحدد فترة تسجيل لاعبي فرق الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الفترة الأولى والثانية لتسجيل لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي ألفين واثنين وعشرين و ألفين وثلاثة وعشرين

اتحاد الكرة حدد 9 من الشهر الجاري موعدا للفترة الأولى لتسجيل لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى والتي ستستمر حتى 24 من شهر نوفمبر المقبل . بينما حدد الأول من شهر فبراير المقبل موعدا للبدء في تسجيل انتقالات اللاعبين للفترة الثانية والتي تنتهي حتى 28 من الشهر نفسه

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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