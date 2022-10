يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته تأهبا لمواجهة فريق المريخ السوداني الأحد المقبل بملعب بنينا ضمن إياب الدور الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس واصل تحضيراته بمقر النادي بخوض حصص تدريبية سعى فيها المدرب التونسي فتحي الجبال بتحضير اللاعبين بدنيا ونفسيا قبل السفر الأربعاء المقبل لمدينة بنغازي لمواجهة فريق المريخ السوداني الأحد المقبل بملعب بنينا .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

