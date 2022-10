النصر يباشر تدريباته استعدادا لمواجهة فريق كيغالي الأحد

يباشر فريق النصر تدريباته غدا بمقر النادي استعدادا لمواجهة فريق كيغالي الرواندي الأحد المقبل بملعب بنينا ضمن إياب الدور الثاني والثلاثين الأول من منافسات كأس الكورنفيدرالية الأفريقية

تدريبات فريق النصر التي ستكون تحت قيادة مدربه الصربي “زوران ميلينكوڤتش” ستتركز على الجانب البدني و رسم الخطة التي تساعد الفريق على انتزاع ورقة التأهل للدور القادم وخاصة بعد عودة الفريق بنتيجة التعادل بدون أهداف.

يذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد عند الساعة السابعة بملعب بنينا الدولي.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

