الأخضر يصل إلى مصر قبل تواجهه لتنزانيا

تشد بعثة فريق الأخضر الرحال يوم الخميس المقبل إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق عزام التنزاني الأحد المقبل ضمن إياب الدور الثاني والثلاثين الأول من منافسات كأس الكورنفيدرالية الأفريقية

فريق الأخضر الذي وصل مساء اليوم إلى مصر سيخوض حصة تدريبة خفيفة لإزالة التعب قبل التوجه ليلة الأربعاء إلى أثيوبيا ومن ثم إلى تنزانيا تأهبا لمواجهة عزام التنزاني بملعب شامازي بدار السلام .

هذا ويشار إلى أن فريق الأخضر قد فاز في لقاء الذهاب 3-0 بملعب بنينا

