انطلاق ملتقى حكام بنغازي تحت إشراف المحاضر الدولي جمال الغندور

انطلقت بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى حكام كرة القدم بنغازي التي تقام بحضور خبير التحكيم والمحاضر الدولي جمال الغندور.

ويسعى مسؤولو لجنة التحكيم للاتحاد الفرعي ببنغازي إلى النهوض بمستوى الحكام وذلك من أجل تقديم أفضل مستوى فني خلال الموسم المقبل الذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل وشهد الملتقى حضور 43 حكما من حكام الدرجة الأولى والثانية.

يذكر أن المحاضر المصري جمال الغندور قد أشرف على فعاليات ملتقى حكام كرة القدم بمصراته خلال الأسبوع الماضي.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

