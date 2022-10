اتحاد القوة البدنية يتفق على رزنامة 2023

اتفق المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية على مواعيد البطولات المحلية والخارجية للموسم القادم.

وتم أيضا خلال اجتماع المكتب التنفيذي وضع رزنامة بطولات المناطق مع بداية شهر فبراير من العام المقبل، كما تم تحديد موعد بطولة ليبيا مع مطلع شهر مارس 2023 بمدينة سرت وجدولة المشاركات الخارجية منها بطولة العالم للكبار في شهر يونيو من العام المقبل بمالطا و بطولة العالم للناشئين في شهر سبتمبر برومانيا.

