تقام يوم غد الخميس المباراتان المتبقيتان من دور الستة عشر لحساب كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الماضي.

حيث تجمع المباراة الأولى الأهلي بنغازي مع شباب الجبل في ملعب أجدابيا وفي المباراة الثانية يواجه السويحلي الخمس في ملعب أبوسليم، وقد حل شباب الجبل بديلا لبنغازي الجديدة المنسحب وفريق الخمس بديلا لهلال سبها الذي انسحب هو الآخـر من الدور نفسه.

