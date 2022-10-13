الأهلي بنغازي يواجه شباب الجبل في بطولة الكأس

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يواجه الأهلي بنغازي اليوم الخميس نظيره شباب الجبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الكأس، على ملعب أجدابيا لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأكد مدرب الأهلي بنغازي، شهاب الليلي، على جاهزية الفريق للمواجهة بدرجة مئة بالمئة، خاصة للاعبين المنتدبين حديثا من أصحاب الخبرة في عدة مراكز الهجوم والوسط والدفاع.

وقال الليلي، في إيجاز حول اللقاء، إن الأهلي بنغازي يمتلك مقومات كثيرة للظهور بمظهر لائق للأهلي بنغازي، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الفريق من الناحية الذهنية.

وأضاف الليلي، “سنلعب من أجل التأهل وتحقيق الهدف في مسابقة الكأس”. ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين.