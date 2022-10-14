انطلاق بطولة الدوري لكرة القدم الأربعاء دون حضور الجماهير

طرابلس 14 أكتوبر 2022 (وال)- أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الله الشحومي، انطلاق بطولة الدوري الممتاز الأربعاء المقبل في الملاعب التي حددها الاتحاد.

وقسمت فرق الدوري الممتاز المشاركة في الدوري إلى مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 10 فرق، تلعب الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة دوري سداسي من ذهاب وإياب للتتويج باللقب، وسيكون الهبوط لفريق من كل مجموعة وهو صاحب المركز الأخير والصعود لـ ( 4 ) فرق من الدرجة الأولى.

وحسب الشحومي ستقام مباريات الدوري الليبي لكرة القدم دون حضور الجماهير. (وال)

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