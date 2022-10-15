اتحاد القوة البدنية يضع شروط المشاركة في بطولة “المجعوك 2022” في مصراتة

أخبارليبيا24

وضع الاتحاد العام للقوة البدنية اليوم الجمعة الشروط والتعليمات الخاصة بالمشاركة في بطولة المرحوم عيسى المجعوك احميد للقوة البدنية لعام 2022 بمصراتة.

وأوضح اتحاد القوة البدنية أن البطولة ستقام في الفترة من 24 – 25- 26 نوفمبر 2022 في مدينة مصراتة.

وأضاف الاتحاد أنه على كل نادي أو صالة إرسال قائمة باللاعبين المشاركين مع ذكر اسم الطاقم الفني والإداري في مدة أقصاها الإثنين 14 نوفمبر 2022 عبر بريد صفحة الاتحاد العام مع إحضار الكتاب الرسمي أثناء الاجتماع الفني.

ومن بين الشروط كذلك إلزام اللاعبين المشاركين في البطولة بإحضار إثبات شخصي رسمي (جواز سفر – كتيب عائلة) ولايعتد بالصور، كما أنه لا يسمح بالجنسيات غير الليبية المشاركة في المنافسات.

وذكر الاتحاد أنه يسمح بمشاركة الصالات الخاصة في البطولة مع تسديد الاشتراك السنوي الخاص بهم، كما أنه لا يسمح بمشاركة أي نادي أو صالة إلا بعد دفع رسوم الانتساب لدى الاتحاد العام لعام 2022.

وشدد الاتحاد على أنه لا يسمح بمشاركة أي رياضي معاقب محليا أو دوليا في المنافسات، وأن يتكفل كل نادي أو صالة بمصاريف الإقامة والإعاشة الخاصة بالبعثة.

وذكر الاتحاد العام للقوة البدنية، أن البطولة تقام بقوانين الاتحاد الدولي IPF المعتمدة رسميا للاتحاد العام (كلاسيك ) وذلك من حيث المنافسات ووزن الرياضيين والملابس الخاصة بكل رياضي.

وأكد الاتحاد العام للقوة البدنية أنه سيتم اعتماد تحطيم الأرقام القياسية الليبية في البطولة، داعيًا اللجان المشرفة ولجنة التحكيم تطبيق ما جاء في شروط المشاركة في البطولة.