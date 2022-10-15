الأهلي طرابلس يغادر أبطال أفريقيا وينتقل للكونفدرالية رغم فوزه على المريخ

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رغم فوزه في بنغازي بثلاثة أهداف لواحد غادر الأهلي طرابلس بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد المواجهة أمام المريخ السوداني. وسينتقل الفريق إلى خوض منافسات الدور 32 مكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الأهلي طرابلس على المريخ السوداني مساء اليوم السبت في ملعب بنينا ببنغازي بثلاثة أهداف لواحد.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب “قلعة شبكان” بمدينة الأبيض قد انتهى بفوز المريخ السوداني بهدفين لصفر.

وانتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم المريخ عند الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء نفذها اللاعب، رمضان عجب.

وبعد التقدم بربع ساعة نجح الأهلي طرابلس في تعديل النتيجة في الدقيقة 35 بواسطة محمد المنير، الذي سدد تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق المنافس.

فرصة ضائعة

وبعد التعديل واصل المضيف الضغط على ضيفه، ليتمكن يسجل نور الدين القليب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وخلال مجريات الشوط الثاني، استطاع الأهلي طرابلس تعزيز النتيجة بهدف ثالث عبر تسديدة صاروخية للاعب علي أبو عرقوب في الدقيقة 80.

ولأن الأهلي طرابلس كان في حاجة إلى هدف رابع لنيل بطاقة التأهل زاد من ضغطه على حارس مرمى المريخ، حيث سنحت له فرصة ثمينة لذلك بعدما تحصل على ركلة جزاء، إلا أن لاعبه إبراهيما تانديا أضاع هذه الفرصة وذلك انتهاء المباراة بدقيقتين.