“وال”: الإثنين القادم إنطلاق الدور التكميلي لدوري القطاعات والشركات والمؤسسات العامة لكرة القدم ببنغازي

بنغازي 15 أكتوبر 2022 (وال)- جرت بمقر إدارة الهلال الأحمر الليبي بمدينة بنغازي مساء اليوم السبت، مراسم قرعة الدور التكميلي لدوري القطاعات والشركات والمؤسسات العامة لكرة القدم، بحضور مندوبي الفرق المشاركة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إن القرعة أجريت في أجواء أخوية، تم خلاله التطرق إلى لائحة المسابقة ومناقشتها والموافقة عليها، حيث سيُشارك في هذا الدور 16 فريقًا قسمت إلى أربع مجموعات للمنافسة على لقب البطولة.

وأضاف المراسل أن القرعة قد وضعت في المجموعة الأولى فرق: شركة الفا، وجهاز المنتزهات بنغازي، وشركة سرت، وشركة ليبيا، بينما المجموعة الثانية ضمت فرق: مصلحة الجوازات، وجهاز تطوير المدن، ومصرف ليبيا المركزي، وشركة المغيربي، وفي المجموعة الثالثة مصلحة الأملاك العامة، ومصرف الوحدة، ومصلحة الجمارك، والهلال الأحمر الليبي، والمجموعة الرابعة ضمت فرق: شركة المدار، والمعهد الدبلوماسي، وشركة الجوف، وشركة البريقة.

وأشار المراسل إلى أنه تم الاتفاق على انطلاق البطولة يوم الإثنين القادم على تمام الساعة التاسعة مساء على ملاعب أكاديمية قول بنادي خالد ين الوليد بإشراف النقابة العامة للإداريين وبرعاية شركة ألفا والمدار والأسيل.

وأوضح المراسل أن أولى اللقاءات البطولة ستكون بين فريقي شركة سرت وشركة ألفا من المجموعة الأولى، وفي المباراة الثانية مصرف ليييا في مواجهة الجوازات من المجموعة الثانية.

ونوه مندوب جهاز منزهات بنغازي طارق السعيطي – لمراسل “وال” – لجهود إدارة النقابة العامة للإداريين على إقامتها مثل هذه الأنشطة التي نحتاج إليها لتخفيف من الضغوطات النفسية، وأيضًا لتعرف على أصدقاء جدد، متمنيًا أن تظهر هذه البطولة بصورة ممتازة.

من جهته، قال مندوب الهلال الأحمر محمود الفزاني إن هذه البطولة ستكون لها صدى كبير بمشاركة فرق لها تاريخ وإنجازات في الحصول على البطولات، متمنيًا بأن يكون فريقه الهلال الأحمر مستعدًا لهذه البطولة والمنافسة عليها.

ودعا الفزاني أن تكون هذه البطولة في كنف الروح الرياضية بعيدًا عن التعصب والمشاكل. (وال) م ب/ ر ت

كتب| مصطفى بوغرارة

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