حالات إغماء بين لاعبي الأخضر جراء استتنشاق مادة مخدرة في تنزانيا، ووزارة الرياضة تطالب بتحقيق إفريقي

أعلن نادي الأخضر تعرض بعثة فريقه المشارك ضمن بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي عزام التنزاني إلى حالات إغماء جراء استنشاق مادة مخدرة تسمى “بنزوديازيين” وفق تقرير معتمد من أحد مستشفيات العاصمة التنزانية.

وأكد نادي الأخضر دخول أغلب لاعبي الأخضر إلى المستشفى، مشيرا إلى استمرار بقاء بعضهم لتلقي العلاج.

وأكد الأخضر أن ماجرى جاء ضمن سلسلة عراقيل تعرضت لها بعثته في تنزانيا، بدءا من سوء الاستقبال وعدم توفير الملاعب مجانا، وصولا إلى صعوبة التنقل والتأخر في إعطاء نتائج المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

وطالب النادي وزارة الرياضة واتحاد الكرة بتحمّل مسؤولياتهم تجاه النادي ومراسلة الاتحاد الإفريقي لتحقيق حالة “تكافؤ الفرص” في المنافسة.

بدورها عبرت وزارة الرياضة عن إدانتها واستنكارها للواقعة، وطالبت الاتحاد الإفريقي بفتح تحقيق في الحادثة في أقرب وقت ممكن ومعرفة المسؤولين عن ارتكاب “الجريمة”، حسب تعبيرها.

ويلعب الأخضر ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان قد تفوق ذهابا في ملعب بنينا على نظيره التنزاني بـ3 أهداف نظيفة.

