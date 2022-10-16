الجويفي يستنكر واقعة “تخدير” بعثة الأخضر في تنزانيا ويطالب الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيق عاجل

أخبار ليبيا 24

أعربت وزارة الرياضة، بحكومة الوحدة الوطنية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات ما تعرضت له بعثة النادي الأخضر من عراقيل وتعرضها إلى “تخدير متعمد”، مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق بالواقعة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان ممهور بتوقيع وزير الرياضة، عبد الشفيع الجويفي، أطلعت عليه أخبار ليبيا 24.

وقال البيان: “تدين وتستنكر وزارة الرياضة بأشد العبارات ما تعرضت له بعـثة نادي الأخضر الرياضي من عراقيل عديدة من قبل نادي عزام التنزاني بعدم توفير وسائل التنقل وعدم توفيـر ملاعب التدريب مجاناً وعدم معاملة نادي الأخضر بالمثل كما في مباراة الذهاب في ليبيا”.

وأضافت الوزارة: “لم يقتصر الأمر إلى هذا الحد حيث تعرضت بعثة الفريق إلى حالات إغماء ودوار وفقدان للتوازن بعد تناول وجبات العشاء، نقلـوا عـلى إثرهـا إلى المستشفى ومكثوا فيها حتى وقت متأخـر وبعد ظهور نتائـج الفحوصات الطبيـة تبين أنهم استنشقوا مادة مخدرة “بنزوديازيبين” والتي تفقد للجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار وذلك وفق التقرير المعتمد من المستشفى”.

وحملت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة المسؤولية الكاملة لوزارة الرياضة بجمهورية تنزانيا جراء ما تعرضت لـه بعثة فريق نادي الأخضر الرياضي.

كمـا طالبت الوزارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن وتحمل المسؤولية كاملة ومعرفة مرتكبي ما وصفته بـ “الجريمة” التي لا تمت للرياضة بصلة؛ لافتة إلى أن ما يهمها هـو سلامة بعثة نادي الأخضر الرياضي ممثل دولة ليبيا في البطولة الأفريقية.

وأعلنت إدارة نادي الأخضر عن تعرض بعثتها إلى “تخدير متعمد” مما تسبب في نقل أفرادها إلى المستشفى في تنزانيا.

وطالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من عراقيل في تنزانيا.

ويمني فريق الأخضر النفس بالعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية من ملعب “شامازي” في تنزانيا عندما يلتقي، غدا الأحد، نظيره عزام التنزاني، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.