النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تختار شخصية عام 2022

طرابلس 16 أكتوبر 2022 (وال)- كشفت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين عن هوية أبرز شخصية لعام 2022 في العاصمة طرابلس.

هذا وجاء ذلك خلال زيارة وفد من النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين برئاسة عضو مجلس الإدارة بالنقابة مصطفى الحامدي رفقة وفد لمقر الهيئة الليبية لسباق الخيول بالعاصمة طرابلس، وتسليم إعلان هوية أفضل شخصية رياضية للعام 2022 لرئيس الهيئة الدكتور عماد الدين الشعاب.

اختيار الدكتور عماد الدين الشعاب؛ الذي يملك سيرة ذاتية كبيرة وحافلة خلال عام 2022، وتم ترشيحه ليكون أفضل شخصية هذا العام.

وستم الإعلان عن الموعد والمكان لإقامة حفل تسليم الجائزة من قبل مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين. (وال) م ب/ ر ت

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