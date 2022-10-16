المحرر الرياضي لــ”وال”: الأهلي طرابلس يُودع أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني

بنغازي 16 أكتوبر 2022 (وال)- ودع فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة ذاتها، رغم فوزه على نظيرة المريخ السوداني بنتيجة (3-1)، ضمن حساب إياب الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

هذا اللقاء الذي جرى مساء أمس السبت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، توسطه الحكم المغربي ( رضوان جيد )، كان فيه ممثل ليبيا بحاجة إلى ثلاثة أهداف دون رد لتخطي عقبة ضيفه المريخ السوداني، ومنذ انطلاق الشوط الأول ظهر واضحًا رغبة الأهلي في الوصول إلى مرمى الحارس ( مصطفى محمد )، والذي بدوره أبعد رأسية التونسي ( أيوب عياد ) قبل ولوجها الشباك.

الفريق الضيف المريخ السوداني، نظم هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 9 قادها محترفه الأوغندي ( أيرك كمبالي )، لاسيما وأن الأخير تمكن من الحصول على ركلة جزاء، تقدم لها زميلة ( رمضان عجب ) مسجلا أول أهداف اللقاء في الدقيقة الـ 11 .

الأهلي فاقد لقاء الذهاب بثنائية، حاول بقدر المستطاع العودة للمباراة مجددًا، مشكلا العديد من الهجمات الخطرة على مرمى الحارس ( مصطفى محمد ) ولعل أبرزها كرة المهاجم ( أنيس السلتو ) في الدقيقة الـ 22 والتي بدوره مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس المريخ.

الضغط الأهلاوي تواصل طيلة النصف الأول، بعدما أضاع لاعبوه عدة فرص محققة، وعند مطلع الدقيقة الـ34 أبعد مدافع المريخ ( بخيت خميس ) تصويبة المحترف المالي ( إبراهيما تانديا )، وشهدت الدقيقة الـ 38 هدف تعديل النتيجة لممثل ليبيا الأهلي ، وذلك بتصويبة قوية أطلقها اللاعب ( محمد المنير ) ، أستقرت على يسار الحارس ( مصطفى محمد ).

رغبة الأهلي في تحقيق هدف ثان، كانت واضحة للعيان، معتمدًا على تحركات المالي ( إبراهيما تانديا )، ودور المهاجم ( أنيس السلتو ) كـ محطة هوائية لزملائه، هذا وقد نتج الضغط المشكل من قبل لاعبي الأهلي عن زيارة شباك المريخ في مناسبة ثانية، بواسطة لاعبه ( نور الدين القليب ) في الدقيقة الـ 1-45.

في الشوط الثاني، دخل الأهلي وكله أمل في تحقيق المبتغاة، عند الدقيقة الـ 48 مرت رأسية المهاجم ( أنيس السلتو ) التي لعبها من الرواق الأيمن زميلة ( عبد الله الشريف ) بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ( مصطفى محمد )، وشهدت الدقيقة الـ 50 محاولة للمالي ( إبراهيما تاندي )، مصوبًا كرة قوية، لكنها ترتطم بالمدافع ( محمد كرموش ).

وحملت الدقيقة الـ 79 الجديد للأهلي، حيث تمكن اللاعب ( علي أبوعرقوب ) بتصويبة قوية من خارج مناطق الجزاء تسجيل ثالث الأهداف، واضعًا تسديدته في الزاوية اليسرى العليا للحارس ( مصطفى محمد ).

هذا وفشل محترف الأهلي المالي ( إبراهيما تانديا ) من اقتلاع ورقة التأهل لفريقه، وذلك عندما أضاع ركلة جزاء محتسبة من المغربي ( رضوان جيد ) في الدقيقة الـ 81 ، لتنتهي بعدها المقابلة بتأهل المريخ السوداني بأفضلية ثنائية الذهاب، رغم خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء العودة. (وال) س أ/ ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال