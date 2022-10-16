النصر يخوض لقاء الإياب في الكونفدرالية ضد كيغالي الرواندي

بنغازي 16 أكتوبر 2022 (وال)- يخوض فريق النصر مساء اليوم الأحد، لقاء الإياب ضد فريق كيغالي الرواندي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

هذا وقد استكمل فريق النصر تدرباته واستعداداته في رواندا وبنغازي بإجراء ميرانه الأخير مساء السبت دون حضور جمهور، تحت قيادة مدربه الصربي “زوران ميلينكوڤتش”، وبمساندة جماهيره ولجنته التسييرية برئاسة الأسطورة الكورة فوزي العيساوي، لانتزاع ورقة التأهل للدور القادم وخاصة بعد عودة الفريق بتعادل ثمين بفرض التعادل على ميدان كيغالي في رواندا.

المباراة ستقام مساء اليوم الأحد عند الساعة السابعة بملعب شهداء بنينا الدولي، بحضور 5000 من جماهير الفريق حسبما أقره الاتحاد الأفريقي “الكاف” بتحديد عدد حضور الجمهور للمباراة.

يشار إلى أن فريق النصر يخوض أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم، بعدما أُعفي من الدور التمهيدي الـ64، في حين نجح خصمه الحالي كيغالي في إقصاء أساس تيليكوم ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة الإياب في كيغالي بهدف لصفر، ضمن الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية، بعدما انتهت لقاء الذهاب تعادل سلبيا دون أهداف في جيبوتي. (وال) ر ت

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