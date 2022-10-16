ليبيا تُشارك في اجتماعي مجلس إدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة بالقاهرة

القاهرة 16 أكتوبر 2022 (وال)- تشارك اللجنة البارألمبية الليبية اليوم الأحد، في اجتماعي مجلس إدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة البارألمبية الليبية – عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة محمد السليني الفيتوري، إنه تم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم، مناقشة بنود جدول الأعمال،والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، والنظر في تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد اللعبة، وما استجد من أعمال. (وال) ر ع/ ر ت

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