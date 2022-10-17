” الفيتوري ” يؤهل النصر للدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 16 أكتوبر 2022 (وال)- أهدى المهاجم ( عبد السلام الفيتوري ) فريقه النصر بطاقة التأهل للدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية، عقب تفوقه على نظيره كيغالي الرواندي بهدف دون رد، ضمن حساب إياب الدور الـ 32 الأول من البطولة ذاتها، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المباراة التي أقيمت – مساء الأحد – توسطها الحكم السوداني ( محمود علي )، جاءت سريعة وقوية ، وكان ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية الأكثر أهداراً للفرص بالنصف الأول باللقاء، ومرت مبكراً رأسية ( حسام العباني) التي لعبها زميلة ( إسلام الغناي ) فوق العارضة.

هذا ونجح الحارس ( ناتويري ) في الدقيقة الـ10 في إبعاد تسديدة اللاعب ( حسام العباني ) عن مناطق الخطر، لترجع الكرة أمام ( خالد مجدي ) مسدداً الأخير كرة قوية من دون تركيز تلعو بدورها الخشبات الثلاثة.

أخطر لاعبي كيغالي المهاجم ( شبانا الحسين ) حاول تهديد مرمى النصر و الوصول إلى شباكه بمفرده، حيث صوب في الدقيقة الـ 19 كورة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للنصر، هذا وظهر نفس اللاعب في الدقيقة الـ 36 ليهدد مرمى النصر بتسديدة نجح الحارس ( أصيل المقصبي ) من أبعادها.

قبل صافرة نهاية الشوط الأول، أبعد الحارس الرواندي ( ناتويري ) عرضية ( المهدي الكوت ) قبل وصولها إلى رأس اللاعب ( زياد العلواني )، وأضاع المهاجم ( خالد مجدي ) فرص سانحة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بعدها على واقع التعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، كثف النصر من هجماته على مرمى كيغالي، وأجرى المدرب الصربي ( زوران ) عدة تغييرات، من أجل تغيير لوحة الأهداف، فضلا على أن النصر نظم خطوطه الثلاثة ، خاصة عن طريق الثنائي ( زياد العلواني ، و سفيان بن عمران ) وأصبح يقترب أكثر من مناطق كيغالي رويداً رويداً.

وحملت الدقيقة الـ 68 الجديد للنصر، حيث تمكن البديل ( عبد السلام الفيتوري ) من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بتسديدة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء، استقرت في الجهة اليمنى للحارس ( ناتويري )، مهدياً بذلك النصر ورقة العبور إلى الدور الـ 32 مكرر من ذات البطولة.

طاقم التحكيم

المقابلة قادها طاقم تحكيم سوداني متكون من حكم ساحة ( محمود علي ) بمساعدة كلا من مساعد أول ( عمر حامد )، و ( ناجي الفاتح ) مساعد ثان، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم ( عبد العزيز جعفر )، والأثيوبي ( سالمون ) مراقباً للقاء.

انذارات

أشهر حكم اللقاء السوداني ( محمود علي ) الكرت الأصفر خلال الـ 90 دقيقة في ثلاثة مناسبات ، حيث تحصل كلا من ( إكازي بوسكو )، و ( أوليفر نيو يو نزما )، في الدقيقتان ( 26 و 71 )، فيما تحصل النصر على كرت أصفر وحيد ناله المدافع الأيمن ( حسام العباني ) في الدقيقة الـ 59. (وال) س أ / ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال