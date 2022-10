حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد وتوقيت و ملاعب مباريات مرحلة الذهاب من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

لجنة المسابقات قد حددت الأربعاء القادم موعد بداية إنطلاق مباريات الأسبوع الأول لفرق المجموعة الأولى والثانية والتي ستشهد عدة مواجهة مهمة . كما حددت لجنة المسابقات الخامس والعشرين من شهر ديسبمر القادم موعد اختتام مباريات مرحلة ذهاب الدوري الممتاز والذي ستشهد مباراة ديربي ليبيا التي تجمع الأهلي طرابلس بجاره الاتحاد بملعب الجميل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post لجنة المسابقات حددت منافسات مرحلة ذهاب الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار