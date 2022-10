يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن العشرين عاما يوم غدا المنتخب الجزائري ضمن افتتاح تصفيات كأس أفريقيا المقامة بمدينة السويس المصرية

منتخبنا وبقيادة مدربه الوطني عياد القاضي سيدخل لمباراة الغد بمطوح تحقيق بداية جيدة أمام المنتخب الجزائري في التصفيات التي تلعب بنظام بطولة مصغرة بين منتخبات شمال أفريقيا و هي الجزائر و المغرب وتونس .

هذا يشار إلى أن صاحب المركزِ الأول سيتاهل مباشرة إلى كأسِ إفريقيا التي ستقام بمصر شهرِ فبراير عام ألفينِ و ثلاثة وعشرين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الشباب يواجه الجزائر غدا الثلاثاء في افتتاح تصفيات أفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار