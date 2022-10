الكاف يجري الثلاثاء قرعة الدور 32 الثاني من كأس الكونفدرالية

تتجه الأنظار ظهيرة غدا الثلاثاء للعاصمة المصرية القاهرة حيث تسحب قرعة منافسات دورِ الأثنين والثلاثين المكرر من منافسات كأسِ الكونفدرالية الأفريقية.

القرعة التي ستحظى بإهتمام محلي كبير بعد تأهل ثلاثة فرق ليبية في منافسات دورِ الأثنين والثلاثين المكرر من منافسات كأسِ الكونفدرالية الأفريقية .. إذ ستنظر فرق الأهلي طرابلس و النصر و الأخضر بشغف كبير ما ستسفر عنها قرعة هذا الدور الذي يفصلها عن التأهل لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية .

