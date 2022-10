النصر يتخطى كيغالي الرواندي في كأسِ الكونفدراليّةِ الأفريقية

حقَّقَ النصر الفوزَ على كيغالي الرواندي بهدفٍ دون مقابلٍ في إيابِ مباراةِ دورِ الاثنين والثلاثين من كأسِ الكونفدراليّةِ الأفريقية.

هدف النصر الوحيد حمَلَ توقيعَ المهاجمِ عبد السلام الفيتوري في المباراةِ التي جرتْ بملعبِ بنينا في بنغازي والتي من خلالِها خطفَ النصر ورقةَ التأهّلِ لدورِ الاثنين والثلاثين المكرّر من كأسِ الكونفدراليّةِ الأفريقية ليحقّقَ ثانِيَ تأهُّلٍ للفرقِ الليبيّةِ بعد فريقِ الأخضر في هذا الدور.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

