الأخضر يتأهل إلى الدور 32 مكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية

نجحَ الأخضر في العودةِ بورقةِ التأهّلِ من دارِ السلام رغمَ خسارتِهِ بهدفين دونَ مقابلٍ أمامَ عزام التنزاني في منافساتِ كأسِ الكونفدراليّةِ الأفريقية.

الفريق تحدَّى كلَّ الصّعابِ التي مرَّ بها قبلَ المباراةِ بدايةً من الوصولِ حتى حالاتِ الإغماءِ والتسمّمِ التي حصلتْ لبعضِ اللاعبين لاستنشاقِهم موادَّ مخدِّرةً بحسبِ التقريرِ الطبي لبعضِ اللاعبين، لكنَّ الفريقَ بقيادةِ المدرّبِ التونسي سمير شمام نجحَ في التأهّلِ لدورِ الاثنين والثلاثين مكرّر من البطولةِ الأفريقية.

