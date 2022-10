الاتحاد يواصل تحضيراته بتونس استعدادا للدوري الممتاز

يواصل فريق الاتحاد تحضيراته بمعسكره بتونس استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامته في التاسع عشر من الشهر الجاري

الاتحاد وبقيادة مدربه الوطني أسامة الحمادي رفع من وتيرة تحضيراته بوضع روزنامة لمعسكر الفريق يتخللها لعب بعض المباريات الودية التي خاض منها الفريق حتى الآن مباراتين كانت الأولى أمام مستقبل المرسى وانتهت 1-1 وأمام الملعب التونسي وأيضا انتهت بنفس النتيجة .

