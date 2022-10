أيوب الزولاي يشارك في التجمع الأفريقي للاعبين المتميزين

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة السلة لاعب فريق خالد بن الواليد أيوب الزلاوي للمشاركة في التجمع الأفريقي للاعبين المتميزين المقام بالمغرب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري والذي يشرف عليه الاتحاد الدولي ” NBA “

أيوب الزلاوي اختير ضمن قائمة اللاعبين المتميزين في القارة السمراء بعد تألقه الكبير رفقة فريقه خالد بن الواليد ومساهمته في تتويج فريقه خالد بن الواليد بلقب الدوري الليبي لكرة السلة تحت سن ثمانية عشر عاما و بطولة المنطقة الشرقية لفئة الشباب .

